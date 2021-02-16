وزير الصحة: سنجلب كل اللقاحات المتوفرة بما فيها فايزر ولن نقصي أي مخبر

قال وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أن عملية جلب لقاح كورونا غير سهلة وفيها شروط جد معقدة

وأضاف الوزير أن الهدف المسطر هو تلقيح 20 مليون جزائري خلال السنة الجارية لبلوغ نسبة 70 بالمائة من نسبة التلقيح.

وفي هذا الخصوص قالت مسؤولة بوزارة خلال اليوم البرلماني حول فيروس كورونا أن منظمة كوفاكس ستضمن مابين 12 إلى 16 مليون جرعة.

كما سيضمن الاتحاد الافريقي حوالي 8 ملايين جرعة حسب ذات المسؤولة، أين سيتم التفاوض حول الـ20 مليون المتبقية مع عدة مخابر لجلبها في أقرب وقت.

وأضاف الوزير في ذات السياق أنه لن يتم اقصاء أي مخبر بما فيها لقاح فيايزر أن لمح إلى وجود إمكانية لجلبه واستخدامه وتخزينه في عدد من الولايات.