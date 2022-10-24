وزير الصحة: سيتم توفير الأدوية والتكفل بالعراقيل التي يواجهها المرضى

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، أن القطاع يسعى لتوفير الأدوية وضمان صيانة مختلف التجهيزات الطبية والتكفل بالعراقيل والصعوبات التي يواجهها المرضى.

وأضاف وزير الصحة، خلال لقائه صبيحة اليوم بوزير الصناعة الصيدلانية، أنه من الضروري إنشاء فضاءات للتواصل من أجل تنسيق أمثل ومراقبة أفضل لمدى تنفيذ الإجراءات المتخذة. أو تلك التي سيتم إتخاذها من قبل الوزارتين والتي تصب في إطار المصلحة العليا للمريض.

كما أكد وزير الصحة على ضرورة تأكيد التكامل الموجود بين قطاعي الصحة والصناعة الصيدلانية. وهما القطاعين اللذين يعملان معا من أجل ضمان خدمة المريض كل حسب المهام المنوطة به. مشيرا إلى تعزيز هذا التعاون مستقبلا بشكل أفضل وذلك بعد استحداث أرضية رقمية للتعاون بين القطاعين.

كما ذكّر وزير الصحة في ذات السياق، بمخطط عمل للمريض (PAM ) وهو المخطط الذي يرتكز على سبعة محاور. تدخل ضمن خارطة الطريق الجديدة لقطاع الصحة. مشيرا إلى أن قطاع الصحة يضع في صلب إهتماماته مصلحة المريض وتحسين الخدمات المقدمة له. من خلال عملية الرقمنة الواسعة للقطاع التي شرع فيها وأعطت نتائج جيدة. على ضوء التجارب الناجحة التي قامت بها عدد من المؤسسات الإستشفائية خاصة ماتعلق منها بالتسيير الالكتروني لملفات المرضى وضمان المتابعة الجيدة له من خلال استعمال هذه التقنية. مع العمل على ضمان الصيانة اللازمة و الضرورية لمختلف التجهيزات الطبية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور