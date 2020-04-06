وزير الصحة: “سيصبح الحجر كليا لمحاربة كورونا في هذه الحالة”!

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، إنه من الممكن أن يتم فرض حجر كلي وشامل على ولايات الوطن في حال ازداد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة في تصريح خص به قناة “روسيا اليوم”، أنه في حال ارتفاع الحالات أكثر فإن الوزارة تقدم الحصيلة إلى السلطات العليا للبلاد وممكن جدا يكون توسيع للحجر الجزئي ليصبح كليا.

وتأسف الوزير على قلة الوعي لدى بعض المواطنين وعدم الإنضباط مؤسف جدا، وأن الوزارة خصصت سيارات تحسيسية تتنقل إلى الأحياء وبعض القرى من أجل تحسيس المواطنين وإجراء الفحوصات لهم.

كما أوضح وزير الصحة أن سبب تفشي فيروس كورونا في الجزائر يعود أساسا إلى القرب من إيطاليا وفرنسا.

وأكد ذات المتحدث أن أغلب المتوفين بسبب فيروس كورونا هم رجال مسنين يعانون من أمراض مزمنة.