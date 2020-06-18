وزير الصحة:” شتموني بسبب المنحة.. أنا أطبق التعليمات فقط”

كشف وزير الصحة والسكان عبد رحمن بن بوزيد أن منحة الخطر الخاصة بالعاملين في قطاع الصحة قررها رئيس الجمهورية، وهي تخص العاملين المعرضين لخطر الاصابة بالوباء.

وأضاف الوزير خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرر منح منحة الخطر للعاملين في الصف الاول لمواجهة فيروس كورونا، غير أننا بعد دراسة الطلبات تم توسيعها إلى اسلاك أخرى ذات صلة بالوباء.

وكشف الوزير أنه تعرض لوابل من السب والشتم بسبب هذه المنحة، مضيفا ان لا علاقة له لا من قريب أو من بعيد في القضية بل هو مسؤول يطبق تعليمات رئيس الجمهورية فقط، كما أضاف أنه زار بعض الاطباء الموجودين في الصف الاول لمواجهة الفيروس ورفضوا أن تعمم المنحة.

وفي سياق ذي صلة، قال بن بوزيد، أنه في بعض المستشفيات وجدوا أسماء عاملين في الادارة ضمن قائمة المستفيدين من المنحة، اين تم الغاء القواىم والاعتماد فقط على اسماء العاملين في مصلحة كوفيد 19.