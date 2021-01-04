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وزير الصحة: طائرتان تحملان أدوية وعتاد طبي إلى موريتانيا

الوطني
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وزير الصحة: طائرتان تحملان أدوية وعتاد طبي إلى موريتانيا وزير الصحة والوفد الكبي "صورة مركبة"
بقلم أمينة لعلالي

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، أن الجزائر تقوم بمهمة تضامنية مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقال بن بوزيد من مطار هواري بومدين،أن هناك طائرتان تحملان عدد كبير من الأدوية والعتاد الطبي لصالح الأشقاء في موريتانيا.

وأضاف الوزير،أن الوفد الطبي سيقوم بعمل رفقة الطاقم الطبي الموريتاني،وفي هذا في إطار التعاون المتبادل بين البلدين،وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

من جهته قال السفير الموريتاني بالجزائر في تصريح له”أشكر الجزائر على الدعم الذي قدمته لبلدنا،خاصة الوفد الطبي الذي سيقدم تجربته في المجال الصحي”.


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