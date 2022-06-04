وزير الصحة غاضبا: “أنا مسؤول القطاع.. وعيني شافت”

عبر وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن أسفه الشديد للوضعية الكارثية التي آل إليها مستشفى ابن باديس في قسنطينة. على غرار، الأجهزة الطبية وظروف الاستقبال، ووضعية المطعم المركزي وتوقف أجهزة السكانير وانعدام النظافة بالاستعجالات الطبية وغرف العمليات. مؤكدا بأنه “سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضعية”.

كما كشف، نائب برلماني لوزير الصحة، أن المرضى لم يأكلوا اللحم منذ 7 أشهر. وخلال زيارته للولاية، وقف على وضع مستشفى ابن باديس، قائلا “عندنا شهور ونحن نتكلم لا يزال الوسخ في قاعات العمليات”.

في حين، بدا وزير الصحة، في قمة الغضب من الوضع حيث صرخ في وجه أحد المسؤولين، بالمستشفى “أنا مسؤول القطاع”. “أنا الوزير عيني اتشوف أنا القطاع نعرفو”.

كما صادف بن بوزيد، خلال زيارته دواء مرمي في الأرض. حيث قال “تقولون ان الدواء لا يوجد ها هو مرمي.. عيني شافت”.

وخلال تفقده للمؤسسة العمومية الاستشفائية بديدوش مراد، أكد الوزير أن مصالح دائرته الوزارية “تسعى حاليا لتقريب الطبيب من المريض”. “من خلال تدعيم مؤسسات الصحة الجوارية”. مشيرا إلى أن 70 بالمائة من المرضى يتوجهون حاليا للمستشفيات الجامعية وهو ما يخلق، ضغطا كبيرا عليها.

كما أعرب في هذا الصدد أنه “من المفروض أن المستشفيات الجامعية تخصص للتكوين والبحث والتربص”. خاصة و”أنها تضم تجهيزات طبية ذات مستوى عال من أجل العمليات الثقيلة”.

في حين، أردف بن بوزيد أن مؤسسات الصحة الجوارية توفر العديد من الخدمات الطبية المتعددة ومن بينها التصوير بالأشعة. وكذا تخصيص المناوبة 24 ساعة على 24 ساعة سعيا منها لتقريب الطبيب من المريض. وتخفيف الضغط على المستشفيات وهو ما يقلل -حسبه- “من معاناة المرضى”.

وزير الصحة يعطي موافقته المبدئية لتوسيع مستشفى ديدوش مراد

وأعطى وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، موافقته المبدئية على توسيع مستشفى ديدوش مراد بعد الاستماع للشروح المقدمة بشأنه. قبل أن يؤكد على “ضرورة تركيز الاهتمام على تحسين خدمات الاستعجالات الطبية بقطاع الصحة”.

وأبرز الوزير الذي كان مرفوقا بالسلطات المدنية والعسكرية “ضرورة تركيز الاهتمام على قطاع الصحة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”. “على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية وفقا لاستراتيجية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

كما أضاف أن “جهاز السكانير وأجهزة التصوير بالأشعة والنظافة وحسن الاستقبال من الأولويات الواجب توفيرها بالمرافق الصحية التابع للقطاع العام”. “بصفتها الوجهة الأساسية لغالبية المواطنين وذلك من أجل تمكين الطواقم الطبية من التكفل الأمثل بالمرضى و في أوقات قياسية”.