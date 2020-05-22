وزير الصحة: “كلوروكين” أعطى نتائج جيدة وسنستمر في إستعماله

صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد أنه بروتوكول كلوروكين أعطى نتائج جيدة.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي قال الوزير أن كلوروكين متوفر بكمية كبيرة في الجزائر وبسعر أرخص وسنستمر في إستعماله مع إدخال تعديلات عليه.

واكد الوزير ان هناك متابعة للأعراض الجانبية للكلوروكين بالرغم من تخوفنا من الاعراض الجانبية له منها صداع في الرأس أوإسهال.

وقال الوزير أن ما تم ملاحظته هناك 6 أو8 مصاب من تعرضوا للأعراض الجانبية فقط مقارنة مع 4256 حالة شفاء.

كما اكد الوزير انه مطمأن بأن الجزائريين واعين بخطورة الوباء وسيتقيدون بالتدابير الوقائية خاصة أيام العيد.