وزير الصحة: لن نقتني لقاح غير مجرّب ومصادق عليه من طرف منظمة الصحة العالمية

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أن الجزائر تعيش حاليا إستقرار في نسبة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف الوزير، أنه تم إيفاد فرق من وزارة الصحة للقيام بعمليات تفتيشية تقييمية في المؤسسات والهياكل الصحية العمومية والخاصة.

وأشار في حوار له لموقع التلفزيون العمومي، أن الجزائر عرفت خلال الفترة الأخيرة إستقرارا في انتشار الوباء.

بالإضافة إلى انخفاض في عدد الإصابات وانخفاض في التخوف لدى المواطنين.

وأشار إلى أن الفرق التفتيشية ليست من أجل العقاب وإنما للوقوف والإطلاع على الوضع الحالي للمستشفيات والعيادات.

خاصة وأنه منذ 6 أشهر قصرنا قليلا في مهام بعض الاقسام ونقصت الخدمات في بعض المستشفيات خاصة الجراحة.

أما فيما يخص اللقاح، فأكد بن بوزيد أن الجزائر لديها علاقات مع عدة مخابر وسفراء في العالم من أجل إقتناح اللقاح.

وأكد المسؤول الأول عن القطاع، أن الجزائر لن تقتني اللقاح إلا إذا استعمل من قبل وكانت نتائجه إيجابية ومطابق لتوصيات المنظمة العالمية للصحة.