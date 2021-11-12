وزير الصحة: ملايين اللقاحات التي اقتنتها الجزائر ستصبح غير صالحة للإستعمال

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أن عدد المواطنين الذين أقبلو على التلقيح تراجع بسبب تحسن الوضعية الوبائية في الجزائر.

وأضاف الوزير اليوم الجمعة، على هامش إطلاق مراطون خلال يوم توعوي حول داء السكري، أن العديد من الأدوية وحتى اللقاحات ستصبح غير صالحة للإستهلاك عند انتهاء صلاحية وتاريخ إنتاجها. مشيرا إلى أن الجزائر تحوز على ملايين اللقاحات والتي ستصبح غير صالحة للإستعمال إذا انتهت مدة صلاحيتها ولم يقم المواطنون بتلقيح أنفسهم وتعزيز مناعتهم ضد الفيروس.

وأوضح في ذات السياق، أن اللقاحات ضد كورونا متوفرة في الجزائر. وهناك مخزون يقدر بـ 13 مليون جرعة. وستصبح غير قابلة للإستعمال إذا بقيت مخزنة طويلا.

وأشار وزير الصحة، أن كل الخبراء أكدو أن اللقاح هو الطريقة الفعالة من أجل التغلب على الفيروس. خاصة وأننا كنا نأمل في أن تصل الجزائر خلال نهاية السنة إلى تلقيح نسبة معينة. غير أنه وللأسف لم نصل إلى تلك النسبة بسبب عزوف المواطنين على التلقيح بسبب تحسن الوضعية الوبائية.

كما دعا الوزير في ذات السياق، إلى ضرورة التلقيح خاصة وأن اللقاح متوفر. بالإضافة إلى إمكانية أخذ الجرعة الثالثة بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية لتعزيز أكثر للمناعة ومقاومة الفيروس.

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