وزير الصحة: نسعى لإستحداث ملف طبي رقمي للمرضى

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته يوم أمس إلى ولاية الشلف، عن مساعي إستحداث ملف طبي رقمي للمرضى.

في ذات السياق، أكد الوزير عبد الحق سايحي بأن هذا المشروع خطوة لا بدا منها لتمكبن الأطقم الطبية المختصة من الإطلاع على الملف الطبي للمريض في جميع المؤسسات الصحية عبر التراب الوطني.

وتهدف هذه العملية في تجنب المرضى من تكاليف إعادة إجراء التحاليل وكشوفات الأشعة كلما أجبرتهم حالاتهم الصحية على دخول المؤسسات العمومية الإستشفائية.