وزير الصحة: نعمل على إنجاز مستشفى كبير للحروق وطائرات لإسعاف للمصابين

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، إن عصرنة القطاع بات أكثر من ضرورة. مشددا على ضرورة العمل مع بعض لإعادة بعث المنظومة الصحية، لتكون هناك قفزة نوعية في القطاع الصحي تجعل الجزائر في المراتب الأولى.

وأشار الوزير، في كلمة له في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، إن هناك الكثير من المرضى، يتوجهون للعلاج في الخارج، لذلك، علينا العمل على تطوير المنظومة الصحية.

وأورد بن بوزيد إن “الصحة اليوم ليست الصحة التي كانت عليها في سنوات الثمانينات. سواء من حيث عدد السكان أو طلبات السكان”.

ومن جهة أخرى، قال الوزير أن التكفل بمرضى الحروق يعد من أولويات القطاع. مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إتمام الأشغال لإنجاز وحدة استشفائية بوهران مختصة في الحروق.

وأضاف الوزير، أن كل الولايات الذي زارها تطلب مصلحة خاصة بالحروق، موضحا أن مصالح الحروق تحتاج إلى مصلحة إنعاش، مع مختصين في الإنعاش، لأن الصدر يتأثر بالغازات والدخان.

وتابع بن بوزيد: “نفضل مستشفى كبير ونحن نعمل على توفير طائرات إسعاف”.

وبخصوص الطلبات على مستشفى جامعي، أوضح الوزير أن المستشفى الجامعي هو نفسه مستشفى عادي، لأن كل ما هو موجود في المستشفى الجامعي يتوفر في المستشفى العادي.

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