وزير الصحة: هكذا سيتم تفادي الموجة الرابعة وإعادة فتح قاعات الحفلات

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أن الفيروس لا يزال موجودا بيننا. كما أن الخبراء يتوقعون موجة رابعة.

وأضاف الوزير خلال الإحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم اليوم الإثنين بالوكالة الوطنية للتبرع بالدم، أنه منذ إنطلاق حملة التلقيح في الجزائر لم نبلغ لحد الساعة سوى 23 بالمائة من المواطنين الذين أخذو جرعتين بما يعادل أكثر من 4 ملايين. مضيفا أن عدد الملقحين في قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة لم يتجاوز 20 بالمائة. كما أن نسبة الطلبة الملقحين لم تتعدى 1 بالمائة.

وكشف الوزير، أن الفيروس يحضر لمعركة اخرى. والخطر موجود، والفيروس لايزال موجودا بيننا ولما ينتهي من الدول عبر العالم يمكن القول أننا إنتهينا منه. مضيفا أنه هناك تخوف كبير من إحتمال قدوم الموجة الرابعة. ولتفادي هذه الموجة يجب تلقيح أكبر عدد من المواطنين لأن كل القاحات آمنة وفعالة وفي الجزائر هناك مخزون بـ 13 مليون لقاح وهو موزع عبر كافة المراكز الصحية والمؤسسات الجوارية من أجل تلقيح المواطنين.

وأوضح الوزير، أن الوزارة لم تجبر أي شخص على التلقيح لانها حرية شخصية.غير أنها قامت بدراسات مع وزارة الشباب والرياضة من أجل إجبارية تلقيح المواطنين لدخول الفضاءات الرياضية والملاعب. داعيا إلى التلقيح من أجل إعادة فتح دور السنما وقاعات الحفلات.

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