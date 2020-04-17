وزير الصحة: وباء كورونا في الجزائر متحكم فيه

أفاد وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الجمعة، أن وباء كورونا بالجزائر يعرف استقرارا وتحكما في الوضع، بفضل جهود الجميع والإجراءات المتخذة.

وفي حديثه عن وصول ثالث طلبية من وسائل الحماية من فيروس كورونا إلى الجزائر قادمة من الصين، أوضح الوزير أن الشحنة تتضمن معدات ومستلزمات وعتاد طبي خاص بالوقاية من فيروس كورونا، والتي وعد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهدف حماية صحة المواطنين.

وأشار الوزير الى ان هذه الشحنة ستوجه إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات وكافة المؤسسات الصحية المنتشرة بكافة التراب الوطني.

وأكد بن بوزيد أن مخزون الجزائر من وسائل الحماية من هذا الوباء “مضمون”، مشيرا أن الدولة حريصة على صحة مواطنيها وجندت لهذا الغرض كافة إمكانياتها البشرية والمادية للقضاء على هذا الوباء.

كما أشاد وزير الصحة بهذه المناسبة بالدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ضمن المجهود الوطني لمحاربة هذا الوباء.

وأشار بن بوزيد ان هناك عدة رحلات اخرى لنقل مثل هذه المستلزمات قريبا.