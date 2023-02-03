وزير الصحة: وضع حجر الأساس لبناء مصلحتين للعلاج بالأشعة في العاصمة

قام وزير الصحة عبد الحق سايحي بمعية وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار. بوضع حجر الأساس لبناء مصلحتين للعلاج بالأشعة على مستوى كل من المؤسسة العمومية الإستشفائية “محمد بحرة” برويبة. والمركز الإستشفائي الجامعي “أسعد حساني” ببني مسوس.

وأكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي أن “المشروع جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بالتكفل الأحسن بجميع المرضى وخصوصا مرضى السرطان. من خلال تقريب العلاج من المريض وتجنيبه معاناة التنقل. وكذا لتخفيف الضغط على مستشفى مصطفى باشا في مجال التداوي بالأشعة.

وكشف وزير الصجة عن سعي قطاعه لتعميم هذه المصالح المتخصصة على معظم ولايات الوطن. ولفت في هذا الشأن إلى أن إنشاء مصلحة لعلاج الأورام والأشعة في مستشفى 240 سرير لا يحتاج إلى مدة طويلة مقارنة ببناء مستشفيات.

كما أعلن وزير الصحة في ذات السياق، عن تدعيم ولاية بومرداس قريبا. بمركز للعلاج بالأشعة وهو ما ستعرفه عدة ولايات أخرى عبر الوطن مستقبلا.

كما قال وزير الصحة أن هنالك 16 مركزا للعلاج بالأشعة على المستوى الوطني وكل المسرعات تعمل بها. مؤكدا أن مصلحتي رويبة وبني مسوس ستكونان في خدمة المرضى. وستكون المسرعات جاهزة بمجرد الإنتهاء من أشغال البناء التي حددت بـ12 شهر أو أقل. إلى جانب تزويد المصلحتين بالأجهزة الطبية الخاصة.

من جانبه قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن مساهمة سوناطراك جاءت انطلاقا من المجهودات الجبارة التي تبذلها في إطار البرامج الاجتماعية. وتدعيم وزارة الصحة بالمعدات لتحسين التكفل بالمرضى. مضيفا أنه “تم الاعتماد على أحسن شركة في الانجاز (جي سي بي) بداية من دراسة المشروع وإلى غاية الانجاز والتشغيل من خلال برنامج مسرع لتوفير الخدمات للمرضى قبل المدة المحددة بـ12 شهرا.

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