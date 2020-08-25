وزير الصحة يأمر بفتح المجال للشركاء الإقتصاديين لتوفير أدوية آمنة وفعالة

استقبل وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، أمس الإثنين، بمقر الوزارة، عدد من المتعاملين الإقتصاديين.

ويأتي ذلك، في إطار مساعي الدولة لتطوير وتعزيز المنظومة الصحية، وضمن برنامج اللقاءات مع المتعاملين الاقتصاديين.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، استقبل الوزير كل من المديرالعام لشركة سانوفي الجزائر، رأفت حنين والرئيس المدير العام لمخابر”بيكر”، رشيد كرار.

وكذا الرئيس المدير العام لمخابر “فراتر رازس”، عبد المجيد شرفاوي ومدير شركة “سيلولر بلاست”، خالي سفيان.

وعبر الشركاء الاقتصاديون، خلال هذه اللقاءات، عن امنتنانهم بالاستقبال الحار الذي حظوا به، كما سلطوا الضوء على أنشطنهم.

وأكد بن بوزيد، بعد استماعه لعرض مدراء الشركات، على ارادة واستعداد الوزارة بالإلتزام الصارم والتام من خلال مقاربة اقتصادية ضمن إرادة حكومية في ترقية قطاع الصحة.

وشددا أن هذا القطاع تولي له الأهمية البالغة باعتبارة قطاعا حساسا واستراتيجيا، يعكس تطلعات المواطنين من جهة العلاج والأمن الصحي في بلادنا.

وفي ذات السياق، أكد الوزير على ضرورة فتح المجال أمام الشركاء الإقتصاديين لفك كل العراقيل الإدارية والبيروقراطية، من خلال مقاربة تلبية احتياجات المواطنين.

ويأتي ذلك من حيث الوفرة المستمرة، لأدوية آمنة وفعالة من جهة وتطوير الأدوات القانونية والإقتصادية من جهة أخرى، عن طريق تظافر الجهود والإستماع والتشاور حول كافة الإنشغالات والإقتراحات المطروحة ما بين جميع الأطراف الفاعلة.