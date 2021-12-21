وزير الصحة يبحث تعزيز الشراكة مع سفير دولة قطر
إستقبل وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، عشية اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمه.
وحسب بيان الوزارة، فإن في مستهل المقابلة، هنّأ سفير دولة قطر، الوزير على تتويج الجزائر بكأس العرب متمنيا المزيد من التألق والنجاحات. كما تقدّم الوزير له بالتهنئة على نجاح ومستوى التنظيم الذي شهدته دولة قطر في استضافة كأس العرب 2021.
وخلال هذا اللقاء، اعرب السفير عن استعداد حكومة بلاده للمضي قدما في سبيل تعزيز الشراكة الجزائرية-القطرية مقترحا عدة مشاريع من شانها ان تفتح افاقا جديدة للتعاون و الاستثمار.
ومن جهته ثمن الوزير اقتراح الجانب القطري بتجسيد الفعلي للمشاريع التي يمكن تنفيذها بين الطرفين مبرزا تطلعات رئيس الجمهورية.
وقد شكل هذا اللقاء أيضا فرصة للطرفين للتطرق إلى العلاقات الثنائية الجزائرية – القطرية التي تربط البلدين الشقيقين والعمل من أجل تعزيزها وتدعيمها حيث أبدى الطرفان استعداد حكومة البلدين على العمل سويا من أجل تطوير التعاون وتبادل الخبرات بهدف الدفع بالعلاقات الثنائية، وترقية الشراكة الجزائرية –القطرية بما يخدم المصلحة المشتركة.
وفي الأخير اتفق الطرفان بإعادة تفعيل اللجنة المشتركة في مجال الصحة التي تم انشاؤها سنة 2002.
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التقى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفسور، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الإثنين، بمدراء الصحة الولائيين. حول الوضعية الوبائية.
وقال وزير الصحة “إذا جاءت موجة رابعة، لا يجب أن نكرر الأخطاء التي تم الوقوع فيها سابقا”.
وأضاف بن بوزيد “هناك غلطات حتمتها علينا الظروف، وليست متعمدة من بينها أزمة الأكسجين التي شهدتها الموجة الثالثة من الوباء”.
وتابع “في ذلك الوقت كان إنتاج الأكسجين ناقصا، لم يكن إنتاج الاكسجين في تلك المرحلة يتجاوز 330 ألف لتر. وكنا بحاجة إلى 450 ألف لتر”.
وقال الوزير “من غير المسموح أن نقع في نفس المشاكل التي وقعنا فيها خلال الموجة الثالثة”.
كما أكد بن بوزيد أنه من غير المقبول أن يأتي المرضى ويتم رفضهم على أساس عدم وجود أسرة.
حيث قال “من غير المعقول أن يطالب أحدهم بسرير ويتم رفضه على أساس عدم وجوده. ثم نتصل نحن من الوزارة ويتم إبلاغنا بوجود أسرة”.
من جانب آخر، كشف الوزير عن التفكير في تخصيص مستشفيات لمرضى كوفيد. لأن التجربة الماضية رأينا أن هناك بعض المستشفيات وضعت في كل قسم من الأقسام من 3 إلى 7 مرضى. حيث حطمت كل العمليات.
وأضاف وزير الصحة “لما نشوف عدد المستشفيات المستغلة حقيقة للكوفيد تتراوح بين 20 و25 وتصل حتى 30. لكن كل المستشفى متوقف.
وتابع “اخترنا المستشفيات التي لا توجد بها استعجالات. لكن المشكل الكبير والذي لم نجد له حلا بالنسبة إلينا وهو إرسال المريض من مستشفى إلى آخر من اجل الاستشفاء”.
وقال وزير الصحة إنه منذ بداية شهر نوفمبر إلى يومنا هذا تضاعف عدد الأسرة المستغلة من طرف المصابين بالوباء.
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