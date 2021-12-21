وزير الصحة يبحث تعزيز الشراكة مع سفير دولة قطر

إستقبل وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، عشية اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمه.

وحسب بيان الوزارة، فإن في مستهل المقابلة، هنّأ سفير دولة قطر، الوزير على تتويج الجزائر بكأس العرب متمنيا المزيد من التألق والنجاحات. كما تقدّم الوزير له بالتهنئة على نجاح ومستوى التنظيم الذي شهدته دولة قطر في استضافة كأس العرب 2021.

وخلال هذا اللقاء، اعرب السفير عن استعداد حكومة بلاده للمضي قدما في سبيل تعزيز الشراكة الجزائرية-القطرية مقترحا عدة مشاريع من شانها ان تفتح افاقا جديدة للتعاون و الاستثمار.

ومن جهته ثمن الوزير اقتراح الجانب القطري بتجسيد الفعلي للمشاريع التي يمكن تنفيذها بين الطرفين مبرزا تطلعات رئيس الجمهورية.

وقد شكل هذا اللقاء أيضا فرصة للطرفين للتطرق إلى العلاقات الثنائية الجزائرية – القطرية التي تربط البلدين الشقيقين والعمل من أجل تعزيزها وتدعيمها حيث أبدى الطرفان استعداد حكومة البلدين على العمل سويا من أجل تطوير التعاون وتبادل الخبرات بهدف الدفع بالعلاقات الثنائية، وترقية الشراكة الجزائرية –القطرية بما يخدم المصلحة المشتركة.

وفي الأخير اتفق الطرفان بإعادة تفعيل اللجنة المشتركة في مجال الصحة التي تم انشاؤها سنة 2002.

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