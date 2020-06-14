وزير الصحة يتباحث مع ممثلي منظومة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية

إستقبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الاحد المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة اريك أوفيرفست وكذا ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر الدكتور بلا فرانسوا نغيسون.

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة قدّم بن بوزيد عرضا حول الوضع الوبائي لكوفيد-19 في الجزائر وفي العالم.

ووفق بيان الوزارة إستعرض الوزير عمل الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي تم تنصيبها أمس السبت والمكلفة بـ “وضع منظومة صحية متطورة تمنح علاجا نوعيا”.

من جهته أشاد أوفيرفست بالسلطات الصحية ومهنيي قطاع الصحة نظير كل الجهود التي يبذلونها و التي سمحت بـ “التحكم في الوضع ” الوبائي.

بينما أكد أوفيرفست عن “استعداد مختلف أجهزة منظمة الامم المتحدة في الجزائر لمرافقة الدولة الجزائرية في مساعيها من أجل اقتناء التجهيزات و الخدمات”.

كما ذكر ذات المسؤول بأهمية تسجيل الجزائر في التحقيق “ميكس 6” الذي يعتبر “مصدر هام للمعلومات و المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية والصحية التي من شأنها توجيه تنمية البلدان”.