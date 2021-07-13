وزير الصحة يتوجه إلى تونس رفقة أعضاء من اللجنة العلمية

توجه وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية تونس، في إطار التعاون الثنائي الجزائري-التونسي، مجسدا في أسمى معاني التضامن مع دول الجوار خصوصا في ظل الأزمة الوبائية التي يشهدها العالم.

ويرافق وزير الصحة في هذه المهمة، أعضاء من اللجنة العلمية لرصد و متابعة فيروس كورونا.

وجاء ذلك، بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبالتنسيق مع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.

كما تم إرسال، طائرتين تحتوي على هبة تضامنية، تتمثل في قرابة 20 طن من معدات طبية وأدوية ومستلزمات الوقاية و250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19. وجاءت هذه الهبة، مساهمة من الدولة الجزائرية في تعزيز وتقديم الدعم للجمهورية التونسية الشقيقة في مكافحة جائحة كوفيد-19.