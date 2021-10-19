وزير الصحة يجتمع بممثلين عن النقابة الوطنية للأطباء الخواص

إجتمع عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة أمس، بممثلين عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطباء الخواص. (S.N.M.L) برئاسة الدكتور مصفى بن براهم.

وأبدى الوزير استعداده للاستماع لإنشغالات وإقتراحات النقابة، لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للأطباء الخواص والوضع الراهن للقطاع.

وخصص هذا الإجتماع للنظر في القضايا التي تهمّ ممارسي المهنة، حيث ثمّن تعليمات رئيس الجمهورية لإستكمال مسار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه النقابات محليا ووطنيا باعتبارها جزءا أساسيا في عملية الحوار.

كما أكّد بن بوزيد على ضرورة اغتنام فرصة التغيير المتاحة في الوقت الراهن من أجل إجراء نقلة نوعية حقيقية لعصرنة القطاع. من خلال المشاركة الفعّالة والمُجْدِية في الجلسات واللّقاءات التي تجسّد الإرادة السياسية القوية التي أرساها رئيس الجمهورية لطرح القضايا الأساسية. ووضع معايير شراكة بنّاءة وفق المتطلبات الصحية على جميع الأصعدة.

وفي ذات السياق عرض أعضاء النقابة عددا من الانشغالات من بينها وضعهم المهني و ضرورة تكييفه مع المتطلبات الحالية. والتحديات التي يواجهونها في الميدان، وقدّموا اقتراحات حول سُبُل تحسين المنظومة الصحية والظروف الاجتماعية والمهنية عن طريق الاصلاحات الشاملة.

وطرح الطرفان القضايا الهامة والمشاكل المختلفة التي يشهدها مجموع الممارسين الصحيين بالقطاع العام أو الخاص. ودعا الوزير أعضاء النقابة إلى المشاركة في الورشات المبرمجة في الجلسات الوطنية المقبلة لقطاع الصحة التي ستخصّص لعرض آراء المشاركين.

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