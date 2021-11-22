وزير الصحة يحذر: هذه عواقب الاستهلاك المفرط للمضادات الحيوية أثناء الجائحة

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الاثنين، إن الاستهلاك المفرط للمضادات الحيوية أثناء هذه الجائحة. قد يؤدي إلى الانتشار السريع لمقاومة مضادات الميكروبات.

وجاء تصريح وزير الصحة خلال اليوم الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، حيث قال انه في الوقت الحالي من المهم الحصول على بيانات حول استهلاك مضادات الميكروبات.

وفي ذات السياق تم وضع إطار تنظيمي من خلال إنشاء لجنة وطنية متعددة التخصصات مكلفة بمراقبة استهلاك مضادات الميكروبات. مع نقطة محورية وطنية على مستوى المديرية العامة للصيدلة.

وأكد الوزير أن اللجنة عن كثب مع شبكات مراقبة مقومة مضادات الميكروبات وتشارك في المصادقة على الدليل العلاجي.

وفي سياق جائحة كورونا، أفاد الوزير أن الاستهلاك المفرط للمضادات الحيوية أثناء هذه الجائحة قد يؤدي الى الانتشار السريع لمقاومة مضادات الميكروبات.

مع العلم أن مقاومة مضادات الميكروبات تستدعي اللجوء إلى أدوية أكثر تكلفة. كما تؤدي إلى إطالة فترة المرض والعلاج والاستشفاء وتزيد من التكليف الصحي والعبء المالي على المرضى والمجتمع.

ودعا وزير الصحة الى وضع خارطة طريق من خلال مقاربة الصحة الواحدة من اجل الحفاظ على مضادات الميكروبات للأجيال القادمة.

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