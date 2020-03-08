وزير الصحة يرد على فيديوهات تظهر ظروف العزل غير اللائقة للمصابين بكورونا

رد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الأحد، على فيديوهات تظهر ظروف العزل غير اللائقة للمصابين بكورونا.

وقال بن بوزيد، على هامش احتفالية اليوم العالمي للمرأة، بقصر الشعب، “حقيقة فيما يتعلق بالمؤسسة الاستشفائية لبوفاريك التي تشهد ضغطا بسبب عدد المعزولين، تم وضع المعنيين بأقسام كانت مخصصة للأمراض الوبائية كالكوليرا”.

وأضاف وزير الصحة ” تم تحويل المصابين بكورونا، بعد ذلك إلى أقسام أخرى لا بأس بها”.

وطمأن بن بوزيد بأن الوضع “متحكم فيه لغاية الآن”، كما “يتواصل التحضير التدريجي لمجابهة التطورات المحتملة الخاصة بتفشي هذا الفيروس”.

من جهة أخرى، أفاد وزير الصحة أنه وجه تعليمات الى مدراء المؤسسات بغية ضمان الوسائل والإمكانيات اللازمة، للتكفل الأمثل بالمصابين بفيروس كورونا.

وأشار بن بوزيد أنه وجه “تعليمات صارمة لموافاته بكل المعطيات المتعلقة بعدد الأجنحة والأسرة والعتاد الموجود بحوزتهم”.