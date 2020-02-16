وزير الصحة يرسم لوحة سوداء عن وضع القطاع ويعرض الحلول

عرض اليوم وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، لوحة سوداء، عن واقع القطاع الصحي في الجزائر.

وقال وزير الصحة، إن القطاع غابت فيه الانسنة وحسن الاستقبال والتوجيه النظافة الاستشفائية، ورداءة في نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في الاستعجالات.

كما يشهد القطاع اكتظاظا، وظروف غير انسانية في التكفل بالمراة الحامل.

بالاضافة الى ظروف عمل غير ملائمة وغير محفزة، وتنامي ظاهرة العنف ضد مهنيي الصحة.

استغلال غير كافي لهياكل الصحة الجوارية بالرغم من عددها الكبير، وتجاهل الدور المحوري للطبيب العام.

بالاضافة الى وجود فوارق كبيرة للتغطية الصحية، وتأخر غير مبرر في برامج رقمنة تسيير القطاع ونقائص في الصيانة، وعجز كبير في المستخدمين شبه الطبيين.

وتحدث الوزير عن اختلالات توزيع المواد الصيدلانية بالسوق الوطنية.

وقال الوزير إنه تم تسطير برنامج يهدف الى تحسين استقبال المواطنين، عن طريق تكوين مساعدين في الاستقبال والتوجيه.

بالاضافة الى تكوين أطباء عامين في الاستعجالات، وتدعيم الامن لحماية المستخدمين والممتلكات.

كما سيتم الرفع من مستوى تأهيل أعوان الأمن، وضمان الوفرة الدائمة للأدوية والعقلنة في تسييرها.

كما سيتم توفير وسائل الكشف بالأشعة، وإنشاء وتفعيل لجان الاستعجالات.