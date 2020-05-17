وزير الصحة يزور دار الأشخاص المسنين الشهيد العايش بن عمارة بخنشلة

‎قام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية خنشلة.

وفي منطلق الزيارة قام الوزير بزيارة تفقدية لدار الأشخاص المسنين الشهيد العايش بن عمارة، أين تم معاينة مختلف أجنحة الدار، والوقوف على ظروف إقامتهم، وذلك بمعاينة أحد غرف المقيمين مع الوقوف على بعض التدابير الإحترازية لحماية المقيمين من خطر فيروس كورونا.

كما كانت الفرصة لمعاينة ورشة الخياطة-بنفس المركز- من بين الأماكن التي أنشأت خصيصا لسد حاجيات مديرية النشاط الإجتماعي عبر مختلف مراكزها من الكمامات والألبسة الواقية منذ تفشي هذا الوباء، و التي يعمل بها ثلاث نساء من بينهن أحد مقيمات هذه الدار.

كما كان للوزير الصحة عدة تدخلات مفادها على أهمية إقتناء الكمامة لسلامتنا و للمحافظة أساسا على صحة الغير.