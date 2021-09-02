وزير الصحة يستقبل رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين

استقبل وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، مساء اليوم الخميس، بمقر الوزارة رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين (SNAPSY) خالد كداد .

و في بيان لوزارة الصحة، أكد الوزير أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين التي شرعت فيها وزارة الصحة عملا بتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يولي اهمية كبيرة لقطاع الصحة من خلال مطالبته بمراجعة القانون الأساسي الذي يحكم القطاع بهدف تحسين الوضعية المهنية و الاجتماعية لعماله .

واستغل الوزير الفرصة لتجديد شكره لمهنيي الصحة بشكل عام وللنفسانيين بشكل خاص على المجهودات التي بذلوها منذ ظهور الجائحة.

خلال ذات اللقاء ،استمع الوزير لمطالب و الانشغالات المطروحة من قبل نقابة النفسانيين مؤكدا أن انشغالات جميع عمال قطاع الصحة سيتم مناقشتها في اقرب الآجال .

من جهته، رحب رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين بدعوة وزارة الصحة للحوار داعيا إياها إلى أخذ تضحيات ومجهودات عمال الصحة بعين الاعتبار خاصة خلال جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق أكد كداد حضور النفسانيين إلى جانب مختلف الاطقم الطبية وشبه الطبية خلال الحملة الوطنية للتلقيح التي ستنطلق يوم السبت 4سبتمبر 2021 من خلال مساعدة المواطنين على اتخاذ القرار السليم فيما يخص مسالة التلقيح بعيدا عن الاشاعات التي تروج حول فعالية اللقاح او الخطورة التي قد يشكلها على صحة المواطن.

وأبدى كداد الاستعداد الكامل لهذه الفئة لإنجاح حملة التلقيح ضد هذا الفيروس.