وزير الصحة يعاين أرضية المستشفى الجزائري القطري الألماني

عاين وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، الأرضية التي سيشيد فيها مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني.

وحسب بيان لوزارة الصحة، تمت تهيئة الأرضية بالكامل للشروع في البناء.

هذا وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أشرف رفقة امير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الفاتح من شهر نوفمبر الماضي، على وضع حجر الأساس للمستشفى الجزائري القطري الألماني.

وجاء إطلاق مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني على هامش مشاركة أمير قطر في القمة العربية في دورتها الـ 31 بالجزائر.

ويتوفر المستشفى على 400 سرير تم تصميمه وفق معايير دولية ف الهندسة الإستشفائية والتسيير العصري. بالإضافة إلى خدمات صحية خاصة وطابع معماري مميز.

وخصص المستشفى للتكفل بالحالات المرضية والعمليات الجراحية وكذا العمليات المستعصية التي كانت تتطلب النقل للخارج.