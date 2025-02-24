وزير الصحة يعد بالتكفل بإنشغالات القابلات

إستقبل وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، صباح اليوم الإثنين، وفدا عن النقابة الوطنية المستقلة للقابلات الجزائريات للصحة العمومية.

وحسب بيان للوزارة، يندرج اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها الوزير مع ممثلي مختلف النقابات في القطاع.

وشكل اللقاء، فرصة لطرح وعرض مختلف الملاحظات وإشغالات النقابة بخصوص القانون الأساسي الخاص بهم. من بينها الخبرة المهنية الغير محتسبة في الترقية في المنصب العالي أو في الرتبة.

بالإضافة إلى شروط التعيين في المناصب العليا، وتثمين التكوين المتواصل. وسبل ضمان الحماية القانونية لأنشطة القابلة.

وتثمين المسار المهني وضروره تدارك التصنيف في الرتبة 12 عوض الرتبة 11.

بالإضافة إلى ضرورة تسوية الاختلال الملاحظ في رتبة القابلة الرئيسية.

وبعد الإستماع إلى جملة هذه الإنشغالات المطروحة، أكد الوزير أن كل هذه الملاحظات سيتم أخذها بعين الإعتبار.

كما سيتم دراستها من قبل اللجنة التي تم انشاؤها في هذا السياق على أن يتم رفعها إلى السلطات المختصة للتكفل بها.

كما أبرز الوزير حرصه الشخصي على متابعة هذا الملف واعطاء كل التسهيلات للتكفل بالانشغالات التي يمكن تداركها على مستوى القطاع.