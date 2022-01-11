وزير الصحة يعد بتحسين الظروف الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة

إستقبل وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، أمس الإثنين، رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة عتيقة معمري.

ويأتي هذا، في إطار تعزيز و ترقية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، والمجتمع المدني.

كما رحب الوزير، خلال هذا اللقاء، برئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة عتيقة معمري. وقدم بإسمه الخاص وباسم كل إطارات الوزارة أسمى معاني التقدير والاحترام.

وقد اغتنمت رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، الفرصة لتهنأ الوزير بنجاح ومستوى أشغال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية.

كما أشارت عتيقة معمري إلى المكانة الهامة التي تحتلها هذه الفئة في المجتمع. وكذا تطلّعاتها للتكفل الأحسن بها مقترحة إنشاء هياكل صحية مخصصة للتكفل الصحي بها.

كما كان هذا الاجتماع ايضا فرصة للتأكيد على أهمية الحوار المسؤول مع الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني على جميع المستويات في سياق تعزيز وتحسين التكفل بالصحة العمومية.

و في السياق ذاته، صرّح الوزير أنّ قطاعه وضع ورقة طريق تشمل برنامجا شاملا، يهدف الى خدمة هذه الشريحة بكل أصنافها.

كما أعرب عن استعداده للاستماع لكل انشغالات واقتراحات بهدف تحسين الظروف الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

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