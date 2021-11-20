وزير الصحة يقدم عرضا حول نتائج عملية التلقيح ضد فيروس كورونا

قدم وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم السبت, عرضا حول نتائج عملية التلقيح ضد فيروس كورونا.

والذي تم الشروع فيها منذ شهر جانفي 2021، فضلا عن التدابير والوسائل التي تم الالتزام بها لتحسين مستوى عملية تلقيح الـمواطنين.

كما تطرق وزير القطاع الى إلى جميع التدابير التي اتخذها القطاع لتوعية السكان بضرورة التلقيح.

والذي يظل الوسيلة الأضمن لوقاية السكان من آثار الـموجة الرابعة المحتملة لجائحة فيروس كورونا في الجزائر.

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