وزير الصحة يكشف أعراض جديدة لكورونا تسبب الموت والحل بهذا الدواء

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، عن أعراض جديدة لكورونا تسببت في موت المصابين.

وأشار وزير الصحة أنه من بين هذه الأعراض تغير حالة كريات الدم الحمراء وتخثر الدم.

وأضاف “ظهر في كورونا أنه يشوه الجهاز التنفسي، وممكن الوفيات تابعة لهذا السبب”.

وتابع “من بعد ذلك، ظهر أنه يغير حالة كريات الدم، خاصة الحمراء ويؤدي الى تخثره، وتسبب الموت أيضا”.

وتحدث وزير الصحة عن دواء يقلل من خطورة تخثر الدم، رفض ذكر اسمه.

وقال الوزير “هذا الدواء يوصف فقط لمرضى السكر والشرايين وليس كل المرضى، لن اذكر اسمه لأنه تجاري”.

وأكد الوزير أن هذا الدواء لا يمكن أخذه إلا عن طريق استشارة الطبيب، حتى لا يسبب مضاعفات.