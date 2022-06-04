وزير الصحة يكشف عن الإنطلاق في إنجاز 3 مستشفيات جديدة

كشف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبدالرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، عن الانطلاق في انجاز 3 مشاريع لمستشفيات جديدة بالعاصمة.

وفي هذا السياق أوضح الوزير خلال ندوة صحفية على هامش زيارة تفقدية تخص قطاعه بالعاصمة،:”عندنا مشروع لـ3 مستشقيات جديدة وانطلقنا في العمل وهي 120 سرير في الرغاية، وبراقي، و عين البنيان.”

الى جانب مستشفى ضخم قطب للاستعجالات بزرالدة والذي سيتم تدشينه قريبا،بالاضافة الى تدشين مستشفى للحروق الكبرى ببابا حسن، ومستشفى بالمعالمة الذي سيكون -حسب الوزير – لجراحة القلب.

من جانبه تأسف الوزير على الوضعية الكارثية لبعض المؤسسات الاستشفائية التي زارها ببعض ولايات الوطن، كما استحسن البعض منها.

أين صرح في هذا الشأن:” المؤسسات الاستشفائية بقسنطينة والخروب والعلمة وعلي منجلي وشلغوم العيد بميلة.. فيهم وعليهم.”

كما تحدث الوزير عن مستشفى عبن طاية الذي قال بخصوصه انه غير قادر على تقديم خدمات طبية لائقة التي يريدها القطاع.

للإشارة، فقد دشن بن بوزيد اليوم السبت عيادة متعددة الخدمات وسط بلدية دار البيضاء بولاية الجزائر العاصمة.

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وزير الصحة: وقفت على أمور مؤسفة خلال زياراتي لبعض الولايات

كما قال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد إنه رأى أمور مؤسفة خلال زياراته لبعض الولايات.

كما أشار وزير الصحة، إلى انه سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة. ويقوم وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، بزيارة عمل وتفقد في ولاية الجزائر العاصمة. كما سيقوم وزير الصحة بمعاينة وتدشين منشآت صحية.

وعاين، أمس الجمعة، عبد الرحمان بن بوزيد، مستشفى هواري بومدين الكائن ببلدية شلغوم العيد في ولاية ميلة في زيارة مفاجئة وغير معلنة .

وقال مصدر عليم للنهار، بأن مدير المؤسسة كان غائبا فيما دخل الوزير مرفوقا بوفده الوزاري المتنقل إلى ولاية قسنطينة.

وذلك في طريق العودة برا الى العاصمة بالاضافة إلى المرافقة الأمنية، حيث عاين الوزير لنقص المناوبين.

كما استمع لبعض المرضى، وقال شهود عيان بأن البروفيسور بن بوزيد خرج غير راض عما عاينه.

في حين، كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن مراجعة قائمة النشاطات الطبية التي تم إعدادها سنة 2006. مع اقتراح تسعيرة موحدة لهذه النشاطات.

وقال وزير الصحة، أنه حان الوقت للنهوض بالقطاع والخروج من كل المشاكل التي أرهقت المواطن في رحلة بحثه عن العلاج. مشيرا إلى أن مجموعة من الخبراء في 25 إختصاصا طبيا تعكف على مراجعة قائمة النشاطات الطبية التي تم إعدادها سنة 2006. واستحداث قائمة جديدة تتوافق مع المستجدات العلمية مع اقتراح تسعيرة موحدة لهذه النشاطات.

وأضاف وزير الصحة، أنه تم إعطاء الأولوية لمجالات الكشف الطبي المتمثلة في طب الأشعة. والبيولوجيا وعلم أمراض التشريح الطبي. مشيرا إلى عقد لقاء بين إطارات الصحة وممثلي قطاعات وزارية أخرى للإعلان عن إنطلاق تجسيد النظام التعاقدي. مضيفا أن هذا اللقاء تم من أجل تطبيق أحد أهم توصيات الملتقى الوطني حول تجديد المنظومةالمنعقد في جانفي الفارط.