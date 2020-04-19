وزير الصحة يكشف ٱخر تطورات فيروس كورونا غدا بمجلس الأمة

سيعقد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد غدا الإثنين اجتماعا بمجلس الأمة تحت رئاسة صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة ة.

وحسب بيان لمجلس الامة، فإن الإجتماع سيتناول التطورات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والتدابير الاحترازية المتخذة من طرف الدولة على جميع الأصعدة لمواجهته .

وأضاف البيان أن الاجتماع سيحضره، وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، والوزيـر المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلف بالصناعة الصيدلانية عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد.

كما سيتطرق الإجتماع إلى الإلتزام بالقواعد الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي.