وزير الصحة يناقش مسألة راتب الطبيب العام مع نقابة SNMG/SP

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن استعداده للاستماع لكل انشغالات واقتراحات أعضاء نقابة SNMG/SP. وهذا –يقول الوزير- بهدف تحسين ظروف العمل للطبيب العام الذي يشكل بحق حجر الزاوية في النظام الصحي. من خلال –يشير بيان الوزارة- إعادة النظر ومراجعة القانون الأساسي يخدم الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال القطاع.

للإشارة، يواصل عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة، في إطار تعزيز وترقية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين. حيث استقبل اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة وفد النقابة الوطنية للأطباء العامون للصحة العمومية SNMG/SP برئاسة عبد الحميد صالح لعور.

وأشاد رئيس نقابة الأطباء العامون، بالأهمية التي توليها الوزارة وعلى رأسها الوزير على ترسيخ ثقافة الحوار الجاد مع الشريك الاجتماعي. وتناول الطرفان على وجه الخصوص المسائل وانشغالات الطبيب العام. وتلخصت في إعادة النظر براتب الطبيب العام، ومراجعة القانون الأساسي للصحة موازيا مع اصلاح البطاقة الصحية.

وأشار وزير الصحة، إلى الدور الفعال الذي يكتسيه الطبيب العام في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19. بالنظر الى الثقة التي يحظى بها لدى المواطنين كما دعا الى تظافر كل الجهود لمجابهة فيروس كوفيد -19.

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