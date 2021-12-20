وزير الصحة يوجه رسالة شديدة اللهجة: طرد المرضى أو تحويلهم ممنوع

التقى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفسور، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الإثنين، بمدراء الصحة الولائيين. حول الوضعية الوبائية.

وقال وزير الصحة “إذا جاءت موجة رابعة، لا يجب أن نكرر الأخطاء التي تم الوقوع فيها سابقا”.

وأضاف بن بوزيد “هناك غلطات حتمتها علينا الظروف، وليست متعمدة من بينها أزمة الأكسجين التي شهدتها الموجة الثالثة من الوباء”.

وتابع “في ذلك الوقت كان إنتاج الأكسجين ناقصا، لم يكن إنتاج الاكسجين في تلك المرحلة يتجاوز 330 ألف لتر. وكنا بحاجة إلى 450 ألف لتر”.

وقال الوزير “من غير المسموح أن نقع في نفس المشاكل التي وقعنا فيها خلال الموجة الثالثة”.

كما أكد بن بوزيد أنه من غير المقبول أن يأتي المرضى ويتم رفضهم على أساس عدم وجود أسرة.

حيث قال “من غير المعقول أن يطالب أحدهم بسرير ويتم رفضه على أساس عدم وجوده. ثم نتصل نحن من الوزارة ويتم إبلاغنا بوجود أسرة”.

من جانب آخر، كشف الوزير عن التفكير في تخصيص مستشفيات لمرضى كوفيد. لأن التجربة الماضية رأينا أن هناك بعض المستشفيات وضعت في كل قسم من الأقسام من 3 إلى 7 مرضى. حيث حطمت كل العمليات.

وأضاف وزير الصحة “لما نشوف عدد المستشفيات المستغلة حقيقة للكوفيد تتراوح بين 20 و25 وتصل حتى 30. لكن كل المستشفى متوقف.

وتابع “اخترنا المستشفيات التي لا توجد بها استعجالات. لكن المشكل الكبير والذي لم نجد له حلا بالنسبة إلينا وهو إرسال المريض من مستشفى إلى آخر من اجل الاستشفاء”.

وقال وزير الصحة إنه منذ بداية شهر نوفمبر إلى يومنا هذا تضاعف عدد الأسرة المستغلة من طرف المصابين بالوباء.

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