وزير الصحة يُؤكد دعم الجزائر الدائم للشعب الصحراوي

استقبل البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عشية أمس الأربعاء، وزيرة الصحة العمومية الصحراوية، خيرة بلاهي.

وحسب بيان للوزارة، حضر هذه الجلسة الأستاذ عبد الحق سايحي الأمين العام للوزارة، وعدد من إطارات الإدارة المركزية.ووفد من وزارة الصحة الصحراوية، والسفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر.

ونوهت الوزيرة الصحراوية، خلال هذا اللقاء، بالمرافقة الجزائرية لجمهورية الصحراء الغربية التي تعود إلى عدّة عقود.كما أعربت الوزيرة عن شكر بلادها شعبا وحكومة لمساعدات الجزائر، في مجال الصحة لا سيما في ظل جائحة كورونا.

ومن جهته أكد وزير الصحة، دعم الجزائر الدائم للشعب الصحراوي في جميع المجالات.لا سيما في جانب المتابعة الصحية.مؤكدا أن أبواب المستشفيات الجزائرية مفتوحة لاستقبال الصحراويين الراغبين في العلاج في جميع التخصصات.

وذكر الوزير، أن الجزائر “سبق لها أن قدمت 5000 جرعة لقاح للصحراويين”.مبرزا إن المؤسسات الصحية بالجزائر مستعدة لتقديم مزيد من الدعم في هذا المجال إلى غاية تلقيح جميع الصحراويين ووقايتهم من الفيروس المستجد.