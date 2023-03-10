وزير الصحة: 3 متغيرات لتطوير المنظومة الصحية بالجزائر

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، أنه لابد من الإنتصار لثلاثة متغيرات من أجل تطوير المنظومة الصحية بالجزائر.

وركّز وزير الصحة، خلال إشرافه على انطلاق الدورة الثالثة للتمريض حول النظافة الإستشفائية وتسيير العلاج في مصالح الإستعجالات بالمدرسة الوطنية للمناجمنت بالمرسى. على ثلاث نقاط في مقدمتها التكوين المتواصل. معتبرا أنه إذا كان التكوين القاعدي يضمن اكتساب المعارف، فإنّ الممارسة تستدعي تحيينها عن طريق التكوين المتواصل. من أجل تطوير البرامج وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن ومواكبة التطورات.

أما النقطة الثانية، فتخص النظافة الإستشفائية والإستعجالات. مشيرا إلى أنه لا يمكن للمؤسسات الإستشفائية أن تقدم خدمتها للمواطن دون ضمان النظافة. وذلك للقضاء على الأمراض المنتشرة بالوسط الاستشفائي، وأخرى ينقلها الزائرون ومهنيو الصحة فيما بينهم. مضيفا أنه تم إطلاق أرضية رقمية لوزارة الصحة تضمن مواصلة التكوين والتوعية حول هذا الجانب على مدار السنة. عن طريق التحاضر المرئي عن بعد.

كما أكد وزير الصحة، أن النقطة الثالثة تتمثل في أنسنة العلاج وعدالته والتضامن مع المرضى. وهي خدمات تدخل في إطار تحسين المرفق والخدمة العمومية. كما أشار إلى الأسبوع الوطني للوقاية التي تنظمه الوزارة عبر 58 ولاية من الوطن ما بين 5 و11 مارس الجاري. داعيا إلى ضرورة الإستثمار فيها يوميا وليس ظرفيا حتى تعطى نتائج إيجابية وتكون وازنة علاجيا.

أما بخصوص الرقمنة، فأفاد وزير الصحة، أنها أخذت مكانة هامة بالقطاع. إلا أن استعمال هذه التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في الآلات تكون نتائجها أحسن إذا رافقها العامل البشري.

للإشارة نظمت الوزارة أربع دورات للتمريض حول النظافة الإستشفائية وتسيير العلاج في مصالح الإستعجالات بسطيف ووهران خلال شهر فيفري الفارط، والثالثة بالعاصمة. والرابعة قريبا بورقلة لتعميم هذا التدريب على مستوى كل ولايات الوطن.

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