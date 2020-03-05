وزير الصحة: 49 ألف إصابة بالسرطان سنويا.. وإجراءات جديدة للتشخيص والعلاج بداية من هذه السنة

كشف وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد عن تسجيل 49 الف حالة اصابة جديدة للسرطان بالجزائر.

وقال المسؤول الأول عن قطاع الصحة بالجزائر أن الدولة سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لضبطه، معلنا عن إتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز الوقاية من المرض تحسين عملية التشخيص وتسهيل الحصول على الأدوية وتاهيل التموين ورفع مستوى تكوين البحث في هذا المجال

مستشفى مكافحة السران بولاية مستغانم فقد أكد الوزير أن المؤسسة العمومية الإستشفائية لمستغانم تتكفل إلى حد الساعة بـ 990 مريض اضافة لمستشفى الأم والطفل.

أما العلاج بالأشعة فيتم على مستوى الولايات المجاورة بالمستشفى الجامعي بوهران مسرغين وسيدي بلعباس وتلمسان.

ولتدعيم الرعاية الصحية قال الوزير أن دائرته الوزارية تعمل على تنظيم علاج مرضى السلطان على المستوى الوطني خصوصا الأشعة وتقليص مدة انتظارهم عن طريق الرقمنة وسيتم رصد هذا الإقتراح في إطار مخطط 2020 2024 وفق خارطة صحية يضعها الخبراء.

وفي هذا السياق قال ذات المسؤول أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أسدى تعليمات تقضي بتسريع الدراسات لانشاء مؤسسات استشفائية أخرى في عدد من الولايات