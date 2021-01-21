وزير الصناعة: أموال سوق السكوار مشبوهة ومن عائدات إجرامية

قال وزير الصناعة فرحات أيت علي، إن أغلب أموال سوق السكوار للعملة الصعبة من عائدات مشبوهة وإجرامية.

وخلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول قضية تعليق استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، قال وزير الصناعة إن الدولة لا يمكن أن تمول سوقا أغلب عائداته مشبوهة ومن نشاطات إجرامية.

وأكد الوزير، أن الدولة لا يمكن أن تتعامل بأموال تم جلبها بطرق خارجة عن القانون ومصدرها غير معلوم.

وفي حديثه عن السيارات أقل من ثلاث سنوات، قال الوزير إن هذه السيارات موجهة للسوق الأوروبية سيكون سعرها مثل سعر السيارات الجديدة في حال جلبها للجزائر.