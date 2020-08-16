وزير الصناعة: إجتماع الثلاثية المقبل سيكون لقاء شفاف بين الحكومة والشركاء الإجتماعيين

كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أن إجتماع الثلاثية المقبل سيكون لقاء شفاف بين الحكومة والشركاء الإجتماعيين.

وأضاف الوزير خلال نزوله اليوم الأحد ضيفا على القناة الاذاعية الأولى، أن إجتماع الثلاثية المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء سيكون لقاء شفاف بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، أين ستقدم الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين الرؤية الجديدة التي يقوم عليها الإقتصاد الوطني وفقا للمعايير الدولية.

وأشار ٱيت علي ابراهم، إلى أن هذه الرؤية ستتحد حقوق وواجبات الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، خاصة وأن العديد من المتعاملين الإقتصاديين مصالحهم تناقضت ويرغبون في العمل بالمنطق القديم وهذا الامر مرفوض تماما.

وأكد الوزير، أن المتعاملين الراغبين والطامحين في الإستمرار على النهج القديم فهو مرفوض وبائد فالمنطق الجديد قائم على الشفافية والموضوعية والتخطيط، من خلال تسيير موضوعي وعقلاني للمشاريع، وليست مشاريع وهمية تخلق الثروة للمتعامل على حساب الوطن.