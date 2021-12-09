وزير الصناعة: إعادة إنعاش 51 مؤسسة إقتصادية عمومية

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أنه تم إحصاء 51 مؤسسة إقتصادية عمومية تسعى الحكومة لإعادة بعث نشاطها وإنعاشها. في إطار شراكة مع متعاملين وطنيين أو أجانب.

وقال الوزير خلال نزوله ضيفا على القناة الإخبارية للتلفزيون العمومي، أن الدولة منحت أكثر من 1200 مليار دينار في السنوات الماضية. لتطهير هذه المؤسسات لكن دون الوصول إلى الغاية المنشودة،.

مضيفا أن هذه المؤسسات عانت من تراكم الديون نتيجة عدة عوامل من بينها تفشي فيروس كورونا سنتي 2019 و2020. مشيرا إلى أن هذه المؤسسات العمومية كانت رائدة في مجالها على غرار مصنع الحديد “الحجار” الذي عانى من عدة مشاكل في السنوات الأخيرة.

كما ذكر زغدار، إعادة بعث المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية “أنيام” التي عرفت تراجعا حادا في نسبة الإدماج. بعد أن بلغت في السابق حوالي 70 بالمائة.

وكشف الوزير عن إبرام اتفاقية الأسبوع المقبل بين المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس مع شركة ايطالية عالمية لانتاج بطاريات للوحات الالكترونية.

بنسبة إدماج تفوق 60 بالمائة خلال الـ 5 سنوات المقبلة وسيتم إشراك في تجسيد هذه الاتفاقية جامعة سيدي بلعباس. ومراكز البحث من أجل نقل التكنولوجيا في هذه الصناعة الجديدة في الجزائر.

كما نوه وزير الصناعة بالمجهودات التي تبذلها المجمعات العمومية مثل مجمع الإسمنت “جيكا” وشركة “اقروديف”. في رفع الإنتاج والجودة والتصدير، معتبرا بانه بفضل الشراكة والمناولة يمكن إرساء قاعدة صناعية قوية.

هذا ماقاله زغدار حول المشاريع المنجزة والمعلقة

قال الوزير زغدار أن اللجنة التي نصبها الوزير الأول وزير المالية للفصل في المشاريع المنجزة والمعلقة. ستعكف على رفع العراقيل من أجل السماح لها بالدخول في النشاط في الأيام القادمة.

وقال : “أكثر من 60 بالمائة من عدد 400 مشروع عالق سيدخل في النشاط قبل نهاية السنة الحالية”.

مضيفا: “هناك إرادة حقيقية والوزارة مطالبة برفع تقرير مفصل كل أسبوعين للحكومة لمعرفة مدى تقدم تطبيق إجراءات رفع العراقيل على هذه المشاريع”.

كما طمأن زغدار بأن النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء الوكالة الوطنية المتخصصة بالعقار الصناعي على وشك الانتهاء من إعدادها. وستكون متوفرة قبل نهاية السنة.

كما كشف عن جرد أكثر من 14.000 قطعة ارض غير مستغلة. وتسعى الوزارة إلى استرجاع هذه العقارات التي لم تستغل من أجل توزيعها بشفافية وعدل. ووفق لتقييم مردودية الاستثمار وكذا من حيث عدد مناصب الشغل التي ستستحدث في حين ستحدد أولوية الاستثمار حسب المناطق.

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