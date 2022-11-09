وزير الصناعة.. إنشاء “دار الجودة” خلال الأشهر القليلة القادمة

أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأربعاء، عن إنشاء “دار الجودة” خلال الأشهر القليلة القادمة.

كما أوضح، وزير الصناعة، حول الموضوع ذاته، أن من أهداف الاستثمار الاستيراتيجية، عصرنة وإعادة تنظيم الهياكل والهيئات التابعة للقطاع لتكييفها بغية التمكّن من تحقيق مستويات عليا من الفعالية في مجال الخدمة المقدمة للمؤسسات العمومية أو الخاصة.

في حين، كشف الوزير أن قطاع الصناعة يعمل على تحديث وتعزيز الهيئات المكلفة بإعداد مواصفات الانتاج، الجودة. والاعتماد والملكية الصناعية والقياسة.

وقال وزير الصناعة أحمد زغدار، في وقت سابق، إنه برزت مؤخرا ديناميكية جديدة لدى مؤسساتنا، وما تبذله من مجهودات للتجاوب مع المحيط الإقتصادي والتحولات عميقة ومسارات الإنتاج وطرق التسيير.

وأضاف زغدار خلال اليوم الذي نظمته وزارة الصناعة للإحتفال باليوم الوطني 25 للتقييس، أن اللقاءات المكثفة. التي قامت بها الوزارة مع إطارات المجمعات العمومية سمحت بتقييم وضعيتها وتحديد اولوياتها وتحسين مردوديتها وحاجياتها. أين تم توقيع 12 إتفاقية إطار بهدف خلق نسيج صناعي ومتكامل لتنظيم القطاع. مشيرا إلى أن قطاع الصناعة يعول عليه في الناتج الخام والدخل الوطني.

وكشف زغدار في ذات السياق، أن سقف الاهداف الذي سطره الرئيس إرتفع الى 15 بالمائة كمساهمة من القطاع في الناتج الداخلي الخام، و نعيش على نسبة 6 بالمائة. مؤكدا أنه من الممكن تحقيق الأهداف إذا تواصل العمل بنفس الوتيرة.

كما شدّد زغدار، على ضرورة السعي إلى التحسين المستمر في أساليب التسيير. وهو مطلب للمنظومة الأقتصادية سواء اقتصادية او انتاجية او صناعية وهي من العناصر التي تنخرط فيها بلادنا للتنمية الجديدة.

وأوضح وزير الصناعة، أن أهم ركائز المنظومة الوطنية هي الجودة التي تغطي جميع الميادين والمجتمعاتية ولها تأثير لدعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والعلاقات التجارية. كما أن العمل بها من شأنه تشجيع بلادنا لسلسلة القيم الدولية وتنافسية منتوجاتنا وتقليل تكاليف الإنتاج.