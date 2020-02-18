وزير الصناعة: إن طلب الجيش تسيير مركب الحجار لن أعارض

قال وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، اليوم الثلاثاء، أنه “إن طلب الجيش الوطني الشعبي تسيير مركب الحجار فلن أعارض طلبه”.

وقال فرحات آيت علي، في تصريح له بمنتدى المجاهد، أن ” التسيير مركب الحجار الحالي ليس في المستوى المطلوب”.

وأكد في ذات السياق، أن “الجزائر لن تلجأ أبدا لتطبيق النمط المصري في صناعاتها”.

وأشار وزير الصناعة أن “كل ما يهمنا اليوم هو خلق نمط تنظيمي جديد في تسيير المركب، لأنه أصبح يسير بطريقة روتينية”.

وأضاف “مما كبد الدولة خسائر معتبرة”، وقال “أن الحجار هو الوحيد الذي بني على إستعمال مواد الخام الجزائرية المحلية”.