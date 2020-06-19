وزير الصناعة: استيراد السيارات سيكون دون احتكار

كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت ابراهم، أن إستيراد السيارات خارج الاحتكار، ودفتر الشروط لا يقصي إلا من يخالفه، وبالشكل الذي يراعي الإمكانيات وقدرات المواطنين.

وأضاف الوزير، خلال مداخلته أما أعضاء لجنة المالية والميزانية لدراسة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2017، أنه ما كان يتم من قبل ليس صناعة قائمة بل استيراد مقنع ومغالطة كبرى.

وأفاد بخصوص الصناعة التحويلية، وبعد أن سجل أهمية دعمها وتشجيع نسيج قيامها بحسب قربها من مواقع ومناطق إنتاج مادتها الأساسية، غير المستوردة في التركيبة الإبتدائية، ومدها بكل التحفيزات الجبائية، إعتبر أن التحويل المصنع باستيراد المادة بنسبة 100 بالمائة يعد بالمحول الخطأ.