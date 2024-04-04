وزير الصناعة: الرئيس يتابع كل كبيرة وصغيرة.. رفع العراقيل عن الإستثمار

قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن القطاع الصناعي يمثل 60 بالمائة من الإقتصاد الوطني.

وأضاف وزير الصناعة خلال لقائه اليوم الخميس بمدراء القطاع في مقر الوزارة، أن الإجتماع جاء لتقييم ماقامت به عدة مديريات ودراسة المشاكل والعراقيل التي تتكرر في كل ولاية. مشيرا إلى أن قطاع الصناعة يمثل 60 بالمائة من الإقتصاد الوطني.

ودعا الوزير مدراء القطاع إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق نتائج تتماشى ومتطلبات مخطط عمل الحكومة. خاصة وأن رئيس الجمهورية يتابع كل كبيرة وصغيرة تخص القطاع.

في إطار لقاء تقييمي دوري لحصيلة نشاط القطاع طيلة السنة الماضية ومحطة للوقوف على برنامج تنفيذ برنامج مخطط عمل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني للسنة الجارية

من جانبها قالت زعرور آسيا مديرة جاذبية الإستثمار بوزارة الصناعة، أن الوزير قدّم تعليماته إلى المدراء على المستوى المحلي بتكثيف الجهود في سبيل مرافقة المستثمرين. وتذليل العقبات الإدارية على العمل الإستثماري. بالإضافة كذلك إلى مرافقة المؤسسات الناشطة عمومية أو خاصة في إطار أهداف السياسات الإستراتيجية للسلطات العليا المتمثلة في التنويع الإقتصادي. والرفع من التنافسية الإقتصادية للمؤسسات الوطنية. ناهيك عن الرفع من حجم الصادرات وتطوير الشعب الصناعية بكل فروعها.