وزير الصناعة: “السلع المحجوزة بالموانئ.. تكاليف على عاتقنا لذا سنبدأ بتحريرها”

قال وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي إبراهيم، إنّه سيُشرع في تحرير السلع المستوردة والحاويات المحجوزة بالموانئ.

وهذا خلال تصريحات أدلى الوزير عند مروره، اليوم الثلاثاء، في لقاء خاص عبر التليفزيون العمومي.

أين كشف أنّه بدءًا من بعد غدٍ، الخميس، سيُشرع في تحرير كل السلع والحاويات، المحجوزة منذ شهر أفريل الماضي في المواني، التي تحمل مواد CKD_SKD، والتي أغلبها تتعلق بمصانع الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية.

حيث وضح الوزير أنّ إستمرار هذه الحاويات في الموانئ يمثل تكاليف على عاتق الحكومة، كما أنّ مصاريف كل تلك السلع خرجت من الخزينة.