وزير الصناعة الصيدلانية.. “ليس هناك إنتاج الأنسولين في الجزائر”

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، أن إنتاج الأنسولين في الجزائر أكبر كذبة تركها بعض الأطراف. كما أوضح عون في هذا الشأن، أن الأمر الوحيد الذي بقي هو العودة إلى هذا العمل في هذا المصنع وتطويره.

في حين، أشار وزير الصناعة الصيدلانية، إلى أن “الحمد لله تم إنقاذه بانتاج اللقاح”. داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة عودة مصنع الانسولين إلى العمل”.

وفي نفس السياق، قال عون، إن البداية تكون أولا بإنتاج “قلم الحقن” الذي تنتجه آلة صغيرة بسيطة وتركب الخرطوشة. مضيفا أن الأمر سيؤدي إلى التخلي عن الأطراف التي كانت تستغل الوقت منذ 1994. تابعا “من غير المقبول في 2022 ما زلنا نستورد كل مضامين الأنسولين”.

كما أكد المسؤول الأول في قطاع الصناعة الصيدلانية، على عزمه بعودة عمل مصنع الأنسولين في الجزائر. مشدّدا على أن تكون نتائج المصنع قبل نهاية السنة الجارية. قائلا إن “الأمر ممكن بفضل الإمكانيات الموجودة”.

وعن عدم زيارته لمجمع صيدال، قال وزير الصناعة الصيدلانية، “لم أضع رجلي فيه منذ 2006، بسبب العصابة التي رغبت في هذا”.