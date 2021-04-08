وزير الصناعة: القطاع يولي أهمية كبيرة للتكوين.. وتجسيده بالمؤسسات الصناعية

كشف وزير الصناعة محمد باشا، أن قطاع الصناعة له دور مهم في تطوير الإقتصاد الوطني، وجب تطويره وعصرنته.

وأضاف الوزير خلال يوم دراسي حول التكوين عن طريق التمهين، أن موضوع التكوين بكل مكوناته أداة فعالة لتحقيق الأهداف.

وأوضح في ذات السياق، أن قطاع الصناعة يولي أهمية كبيرة للتكوين لما يحققه قطاع التكوين والتعليم المهنيين.

وأضاف الوزير، أن تقريب الصناعة من عالم التكوين أصبح عاملا ضروريا، خاصة وأن قطاع الصناعة يشغل 1.5 مليون عامل.

كما شدّد باشا على ضرورة تفعيل الإتفاقيات على المستوى المحلي المبرمة بين قطاعي الصناعة والتكوين المهني لتجسيد عمليات التكوين على مستوى المؤسسات الصناعية.

وكشف الوزير، أن قطاع الصناعة يعمل على إنتاج قطب إمتياز موجه لقطاع التكوين المهني.

كما أنه تم إتخاذ إجراءات دعم المؤسسات الاقتصادية لتحقيق الاهداف المرجوة منها.

بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات على المستوى المحلي، وإنشاء لجان تقنية دائمة تعمل على تبادل المعطيات وتجسيد عمليات التكوين للمؤسسات الصناعية

وأكد وزير الصناعة، أن القطاع يعمل على مرافقة المؤسسات الصناعية لتحقيق إحتياجاتها في مجال التكوين.

وأفاد الوزير، أن الجزائر وبالإمكانيات التي تزخر بها يمكنها مجابهة التحديات الصناعية.