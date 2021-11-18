وزير الصناعة: تأميم مصنع كونيناف للزيت “صافية” وتحويله لمجمع أغروديف

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أنه قد تم تأميم مصنع كونيناف للزيت “صافية” وتحويله لمجمع أغروديف، كما تم تغيير الإسم إلى “المحروسة”.

وخلال كلمة له على هامش زيارة عمل وتفقد رفقة وزير الصناعة الصيدلانية لعدة مشاريع صناعية بالعاصمة. قال الوزير أنه تم إعادة بعث المؤسسة التي عرفت توقف سنتين ونصف بعدما كانت تابعة للقطاع العمومي منذ 2006.

وأشار في ذات السياق، أنه وبعد قرارات العدالة تم إسترجاع العقار في إطار إستراتيجية الحكومة للانطلاق الفعلي للمؤسسات المتوقفة.

كما تم بعد استرجاع الأملاك والمصادرة تم تحويل المؤسسة في ظل مخطط عمل الحكومية وقرارات مساهمات مجلس الدولة في 3 نوفمبر. تم اليوم الخميس الإنطلاق الفعلي لملكية المؤسسة إلى مجمع “أغروديف” وتسميتها بالمحروسة.

وكشف وزير الصناعة في ذات السياق، أنه سميت بالمحروسة لأننا نعول على الأمن غذائي وتحدي غذائي خاصة في جائحة كورونا. بعدما حققت الجزائر الإكتفاء الذاتي في الصناعة الصيدلانية.

وقال وزير الصناعة، أن مؤسسة أغروديف انطلقت اليوم بقدرة 130 طن يوميا، ومشروع المساهمة بـ 400 طن يوميا. ويكون مجسدا من افريل 2022. من خلال تجسيد إتفاقية للمسيريين على أساس الأهداف ولتحقيق الهدف المنشود.

وأضاف وزير الصناعة، أنه سيتم مرافقة المصنع بكل القرارات والمرافقة التقنية والدور والتحدي للعمال للمحافظة على هذه الوحدة الأساسية. خاصة وأن الدولة تكفلت بالعمال والمؤسسة متوقفة منذ سنتين ونصف.

إنتاج 400 طن شهر أفريل المقبل

وقال زغذار، أنه خلال شهر أفريل سيتم الإنطلاق بوحدة إنتاج ثانية بـ400 طن لتلبية حاجيات 25 بالمائة في السوق.

كما سيتم إنطلاق الوحدة الثانية لمجمع مدار وحدة “كتامة للزيوت” التي أعطيت لها ورقة طريق بعد 14 شهر . سيكون هناك انسجام فيها كل التقنيات من استخلاص ومعالجة الوحدة الأولية للحصول على الزيوت الخام .التي تحول إلى المصانع من أجل الوصول إلى 75 بالمائة من تلبية احتياجات السوق

وكشف المسؤول الأول عن القطاع، أنه مع حلول سنة 2023 سنصل إلى اكتفاء ذاتي في الزيت. ونصدرها خاصة وأنها كلفت كثيرا خزينة الدولة.

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