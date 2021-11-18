وزير الصناعة: جرد كل المؤسسات المتوقفة وإعادة بعث نشاطها العام المقبل

قال وزير الصناعة أحمد زغدار، أنه سيتم جرد كافة المؤسسات الصناعية المغلقة بسبب العراقيل والمشاكل من أجل إعادة فتحها السنة المقبلة.

وخلال وزير الصناعة زيارة العمل والتفقد التي قادته رفقة وزير الصناعة الصيدلانية ووالي العاصمة. قال زغدار أن الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمن قد امر بجرد كافة المؤسسات المغلقة. سواء العمومية أو الخاصة من أجل إعادة فتحها السنة المقبلة مع حلحلة المشاكل الإدارية والعراقيل التي حالت دون مواصلة نشاطها.

وأضاف وزير الصناعة، أن الحكومة تسعى لفتح كافة المؤسسات المغلقة عبر جميع الولايات. وإعادة بعث نشاطها لتكون سنة 2022 الإنطلاقة القوية والفعلية لها.

وكشف الوزير في ذات السياق، أنه سيتم التنسيق والبحث مع الجامعات. من اجل الحرص على النوعية التي تكون سليمة ونوعية تتماشى وذوق المستهلك في المنتجات الصناعية.

كما قال المسؤول الأول عن القطاع، ان التحدي الذي أمامنا اليوم هو التصدير. خاصة وان كل الاستثمارات الموجودة على مستوى القطاع سنصل بها الى التصدير ونسعى للإنعاش الإقتصادي

وأوضح الوزير أنه تم إطلاق عدة مؤسسات كانت متوقفة لأسباب عديدة. من بينها اللجوء إلى الحلول السهلة على غرار الإستيراد.

وشدد وزير الصناعة على ضرورة ان يكون لنا منتوج ينافس المنتجات الاخرى. على غرار منتوج “صافية” الذي له تاريخ وتوقف لاسباب عديدة. فتم اعادة بعث نشاطه.

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