وزير الصناعة: دراسة تجسيد عدة شراكات صناعية مع شركة “هواوي” قريبا

كشف وزير الصناعة، فرحات ايت علي براهم، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية تجسيد عدة شراكات صناعية مع الشركة الصينية سيتم دراستها قريبا.

وأعرب وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، خلال لقاء جمعه مع المدير العام لهواوي الجزائر، أليكس داي كينغ، عن إرادة دائرته الوزارية لخلق شراكات واستثمارات مباشرة في الجزائر مع شركة هواوي في مجال تكنولوجيات الاتصال الحديثة.

وكذا مرافقة عملية رقمنة وزارة الصناعة وتكوين إطارات القطاع الصناعي.

حيث تطرق وزير الصناعة رفقة المدير العام لشركة هواوي خلال اللقاء إلى عرض مفصل حول تاريخ شركة هواوي وانجازاتها في العالم والجزائر.

كما تطرق الطرفان إلى فرص الشراكة بين القطاع الصناعي الجزائري والعملاق الصيني المتخصص في مجال الاتصالات.

من جانبه، رحب ممثل شركة هواوي بأي شكل من أشكال التعاون المثمر للطرفين.