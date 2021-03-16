وزير الصناعة: دعم ومرافقة المجمعات الصناعية في تجسيد مخططات إنعاشها

عقد وزير الصناعة، محمد باشا، إجتماعا برؤساء المجمعات الصناعية، حيث تطرق إلى سبل تعزيز القطاع العمومي التجاري.

وأفاد بيان للوزارة، أنه تم خلال الإجتماع، تقديم عرض حال حول القطاع العمومي التجاري التابع للقطاع الصناعي.

كما تم تقييم وضعية المؤسسات العمومية وكذا تحديد العراقيل التي تواجهها.

من جهته دعا الوزير رؤساء المجمعات إلى مضاعفة الجهود من أجل استغلال أمثل للإمكانيات الكبيرة المتوفرة والكامنة للقطاع العمومي التجاري الصناعي، بغية ترقية الصادرات والإنتاج الوطني.

أكد الوزير على دعم ومرافقة المجمعات الصناعية في تجسيد مخططات انعاشها، بهدف الحد من اثار الأزمة الصحية على نشاطاتها.

كما دعا الوزير هذه المجمعات، خاصة التي تتمتع بوضعية مالية مريحة، إلى تجسيد إستثمارات مهيكلة في مختلف ولايات الوطن من أجل ضمان تنمية محلية متوازنة والاستجابة إلى متطلبات السوق الوطنية.

وأوضح البيان، أنه تم التطرق إلى المؤسسات العمومية المتوقفة وتلك التي تعاني من صعوبات وبحث سبل ضمان إستئنافها.

وكشف البيان، أن الهدف الأساسي من الإجتماع هو تثمين الإمكانيات المتوفرة، بالإضافة إلى القطاع الصناعي الخاص.

وهذا من أجل رفع حصة القطاع الصناعي في الإنتاج المحلي الخام الوطني والمساهمة في تنمية إقتصاد البلاد.